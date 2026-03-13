В новом выпуске подкаста Trend Talk обсудили одну из самых обсуждаемых тем последних месяцев — конституционную реформу в Казахстане и предстоящий референдум. Гостем программы стала председатель Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова.

Во время беседы эксперт подробно объяснила, почему Казахстану понадобилось обновление Основного закона, и почему было принято решение не ограничиваться отдельными поправками, а рассмотреть возможность комплексного пересмотра документа.

В подкасте также обсудили, как может измениться система государственной власти. Речь идет о возможном переходе к однопалатному парламенту, усилении роли политических партий и появлении новых институтов общественного участия, включая консультативный орган Халык кеңесі, который может стать дополнительной площадкой для диалога между обществом и государством.

Отдельное внимание в разговоре уделили вопросам свободы слова, ответственности в информационном пространстве и роли социальных сетей.