Trend Talk: Что изменится после референдума в Казахстане
Также обсудили, как может измениться система государственной власти.
Сегодня 2026, 13:10
В новом выпуске подкаста Trend Talk обсудили одну из самых обсуждаемых тем последних месяцев — конституционную реформу в Казахстане и предстоящий референдум. Гостем программы стала председатель Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова.
Во время беседы эксперт подробно объяснила, почему Казахстану понадобилось обновление Основного закона, и почему было принято решение не ограничиваться отдельными поправками, а рассмотреть возможность комплексного пересмотра документа.
В подкасте также обсудили, как может измениться система государственной власти. Речь идет о возможном переходе к однопалатному парламенту, усилении роли политических партий и появлении новых институтов общественного участия, включая консультативный орган Халык кеңесі, который может стать дополнительной площадкой для диалога между обществом и государством.
Отдельное внимание в разговоре уделили вопросам свободы слова, ответственности в информационном пространстве и роли социальных сетей.
