В новом выпуске подкаста Trend Talk затронули одну из самых значимых тем цифровой повестки – Закон об искусственном интеллекте, который Казахстан принял одним из первых в Центральной Азии.

Гость программы, эксперт по цифровой политике Екатерина Смышляева, рассказала, почему стране потребовалось регулировать сферу ИИ уже сейчас, как закон разделяет AI-системы по уровню риска и автономности, а также для чего вводится обязательная маркировка контента, созданного алгоритмами. Отдельно затронули вопрос ответственности: кто отвечает за решения, принятые системой, и какие последствия это несёт для бизнеса, пользователей и государственных органов.

В выпуске также сравниванили международные подходы США, ЕС, Японии и ОАЭ. Узнали, как закон будет развиваться и корректироваться в ближайшие годы с учётом технологических изменений.