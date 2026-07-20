Trend Talk: Как Комитет по защите прав инвесторов помогает сохранить крупные инвестпроекты
Заместитель председателя Комитета по защите прав инвесторов Генпрокуратуры РК Азамат Дюсембеков рассказал о защите инвесторов, прокурорском сопровождении проектов и реальных кейсах помощи бизнесу.
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Как в Казахстане защищают инвесторов и что делает Генеральная прокуратура, чтобы крупные проекты не останавливались из-за административных барьеров? Об этом в новом выпуске Trend Talk рассказал заместитель председателя Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры РК Азамат Дюсембеков.
В интервью обсудили, какие проблемы сегодня чаще всего возникают у инвесторов, как работает прокурорское сопровождение инвестиционных проектов, почему появляются незаконные уголовные дела против бизнеса и какие механизмы позволяют защитить предпринимателей.
Отдельное внимание уделили реальным кейсам, когда вмешательство прокуратуры помогло сохранить многомиллиардные проекты, а также судебной практике по защите прав инвесторов.
Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале BAQ.KZ.
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