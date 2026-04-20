Trend Talk: Как Казахстан наращивает мощности и модернизирует энергосистему

В новом выпуске Trend Talk министр энергетики Ерлан Аккенженов подробно рассказал о будущем энергетической системы Казахстана и ключевых вызовах отрасли. В интервью обсудили планы по вводу 13,3 ГВт новых мощностей к 2029 году и более 26 ГВт — к 2035-му, а также задачи по выходу страны на энергонезависимость и формированию профицита электроэнергии.

Отдельное внимание было уделено состоянию инфраструктуры: износ сетей в ряде регионов превышает 80%, при этом реализуется масштабная программа модернизации. Министр рассказал о ходе строительства ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, запуске новых проектов и подготовке энергосистемы к растущему спросу.

Также в разговоре затронули развитие газовой отрасли, строительство газоперерабатывающих заводов, включая Карачаганакский проект, и риски дефицита сырья на фоне расширения мощностей НПЗ. Кроме того, обсуждались нефтяные аукционы, ситуация на зрелых месторождениях, проекты на Тенгизе и влияние мировой геополитики на цены на нефть и логистику поставок. Полный выпуск — по ссылке.