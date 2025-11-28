Вышел новый выпуск подкаста Trend Talk, в котором вице-министр национальной экономики Арман Касенов рассказал о ключевых мерах правительства, направленных на повышение доходов населения и укрепление экономической стабильности.

Гость подробно объяснил, какие механизмы будут задействованы для роста производительности, привлечения инвестиций и развития переработки, а также обсудил трансформацию холдинга "Байтерек" и новые инструменты поддержки бизнеса.

Полный выпуск доступен на нашем YouTube-канале.