В новом выпуске подкаста Trend Talk депутат Мажилиса и историк Еркин Абиль рассказал, как на практике устроена работа Парламента Казахстана и с какими ограничениями сталкиваются депутаты при принятии законов.

В ходе беседы он объяснил, почему законодательная деятельность не сводится к публичным выступлениям и активности в социальных сетях, и где на самом деле принимаются ключевые решения – в рабочих группах, при обсуждении бюджета и согласовании норм с Правительством.

Отдельное внимание в интервью уделено реформам избирательной системы, роли мажоритарных депутатов, балансу между интересами регионов и всей страны, а также влиянию партийной системы на качество законов. По словам депутата, эффективные изменения возможны только при работе внутри институциональной системы, где каждая инициатива проходит сложную процедуру согласований и финансовых расчётов.

Также обсуждались вопросы политической культуры, участия гражданского общества, роли женщин и молодёжи в Парламенте и изменения во взаимодействии между законодательной и исполнительной властью.