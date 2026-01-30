Trend Talk: Как на самом деле работает Парламент Казахстана – взгляд изнутри
Обсуждали вопросы политической культуры, участия гражданского общества, роли женщин и молодёжи в Парламенте.
В новом выпуске подкаста Trend Talk депутат Мажилиса и историк Еркин Абиль рассказал, как на практике устроена работа Парламента Казахстана и с какими ограничениями сталкиваются депутаты при принятии законов.
В ходе беседы он объяснил, почему законодательная деятельность не сводится к публичным выступлениям и активности в социальных сетях, и где на самом деле принимаются ключевые решения – в рабочих группах, при обсуждении бюджета и согласовании норм с Правительством.
Отдельное внимание в интервью уделено реформам избирательной системы, роли мажоритарных депутатов, балансу между интересами регионов и всей страны, а также влиянию партийной системы на качество законов. По словам депутата, эффективные изменения возможны только при работе внутри институциональной системы, где каждая инициатива проходит сложную процедуру согласований и финансовых расчётов.
Также обсуждались вопросы политической культуры, участия гражданского общества, роли женщин и молодёжи в Парламенте и изменения во взаимодействии между законодательной и исполнительной властью.
