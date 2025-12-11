Trend Talk: Как Послание Президента меняет транспортную карту Казахстана?
Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев подробно рассказал о реформах.
В новом выпуске подкаста Trend Talk министр транспорта Нурлан Сауранбаев подробно рассказал, как поручения Касым-Жомарта Токаева меняют стратегию развития казахстанской транспортной системы. По его словам, в ближайшие годы страна перейдёт к ускоренному развитию международных коридоров, модернизации железнодорожной инфраструктуры и расширению возможностей внутренней авиации.
Глава ведомства отметил, что коридоры "Север–Юг" и "Восток–Запад" станут основой для роста транзитного потенциала. Министерство параллельно работает над обновлением подвижного состава КТЖ и устранением узких мест в логистике. Сауранбаев подчеркнул, что обновление пассажирских вагонов и модернизация локомотивного парка уже идут, а финансовая устойчивость компании находится под контролем.
Министр также остановился на вопросах цифровизации. Он пояснил, как современные платформы позволяют отслеживать грузы, сокращать время прохождения КПП и улучшать качество логистических сервисов. В числе нововведений обсуждается внедрение навигационных пломб ЕАЭС, но, по словам Сауранбаева, решение будет принято с учётом стоимости и удобства для перевозчиков.
