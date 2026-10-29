  • Главная
  • Новости
  • Trend Talk: Какие права гарантирует новая Конституция Казахстана

Trend Talk: Какие права гарантирует новая Конституция Казахстана

29 Октября 2026, 12:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ 29 Октября 2026, 12:11
29 Октября 2026, 12:11
133
Фото: BAQ.KZ

Можно ли отказаться от дачи показаний без адвоката? Что делать, если следователь не разъяснил права? И какие гарантии защиты граждан закреплены в новой Конституции Казахстана? Об этом в новом выпуске подкаста Trend Talk рассказала член президиума Республиканской коллегии адвокатов Гаухар Айтжанова.

Одной из главных тем выпуска стали права человека в первые часы после задержания. По словам адвоката, именно в этот период гражданин наиболее уязвим: он может не понимать, в чём его подозревают, какие документы предлагают подписать и вправе ли отказаться от ответов на вопросы.

Подробнее – в новом выпуске Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ.

Самое читаемое

Наверх