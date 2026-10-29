Trend Talk: Какие права гарантирует новая Конституция Казахстана
29 Октября 2026, 12:11
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29 Октября 2026, 12:1129 Октября 2026, 12:11
133Фото: BAQ.KZ
Можно ли отказаться от дачи показаний без адвоката? Что делать, если следователь не разъяснил права? И какие гарантии защиты граждан закреплены в новой Конституции Казахстана? Об этом в новом выпуске подкаста Trend Talk рассказала член президиума Республиканской коллегии адвокатов Гаухар Айтжанова.
Одной из главных тем выпуска стали права человека в первые часы после задержания. По словам адвоката, именно в этот период гражданин наиболее уязвим: он может не понимать, в чём его подозревают, какие документы предлагают подписать и вправе ли отказаться от ответов на вопросы.
Подробнее – в новом выпуске Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ.
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