В Казахстане обсуждается проект новой Конституции, который может изменить логику работы парламента и баланс политических сил. В этом выпуске Trend Talk вместе с депутатом Мажилиса Парламента РК Азатом Перуашевым говорим о том, чего парламентская оппозиция ждёт от конституционной реформы, какие нормы считает ключевыми и какие реальные возможности может получить после её принятия.

Обсуждаем переход к новой модели парламента, роль партийных списков, усиление парламентского контроля, статус оппозиции, а также — где проходят границы свободы слова, мирных собраний и политической конкуренции в обновлённой системе.