Trend Talk: Казахстан без Сената, парламентская оппозиция и тонкости новой Конституции

Разговор — без лозунгов и упрощений: о механизмах, ожиданиях и рисках конституционных изменений.

Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01
Фото: BAQ.KZ
В Казахстане обсуждается проект новой Конституции, который может изменить логику работы парламента и баланс политических сил. В этом выпуске Trend Talk вместе с депутатом Мажилиса Парламента РК Азатом Перуашевым говорим о том, чего парламентская оппозиция ждёт от конституционной реформы, какие нормы считает ключевыми и какие реальные возможности может получить после её принятия.
 
Обсуждаем переход к новой модели парламента, роль партийных списков, усиление парламентского контроля, статус оппозиции, а также — где проходят границы свободы слова, мирных собраний и политической конкуренции в обновлённой системе.
 
 

