Trend Talk: министр экологии — о пожарах, свалках и загрязнении воздуха

В новом выпуске подкаста Trend Talk министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о мерах по улучшению качества воздуха, усилении контроля за промышленными выбросами и переходе предприятий на новые экологические технологии.

В ходе интервью также обсудили лесные пожары, закупку новой техники и работу систем раннего обнаружения возгораний, борьбу со стихийными свалками, состояние мусорных полигонов и развитие переработки отходов.

Отдельное внимание уделили возвращению тигров в дикую природу Казахстана, созданию кормовой базы и экологическим проектам, которые планируется реализовать в ближайшие годы.

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