Trend Talk: министр экологии — о пожарах, свалках и загрязнении воздуха
В выпуске обсудили загрязнение воздуха, лесные пожары, стихийные свалки, переработку отходов и возвращение тигров в дикую природу Казахстана.
3 Августа 2026, 16:00
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3 Августа 2026, 16:003 Августа 2026, 16:00
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В новом выпуске подкаста Trend Talk министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о мерах по улучшению качества воздуха, усилении контроля за промышленными выбросами и переходе предприятий на новые экологические технологии.
В ходе интервью также обсудили лесные пожары, закупку новой техники и работу систем раннего обнаружения возгораний, борьбу со стихийными свалками, состояние мусорных полигонов и развитие переработки отходов.
Отдельное внимание уделили возвращению тигров в дикую природу Казахстана, созданию кормовой базы и экологическим проектам, которые планируется реализовать в ближайшие годы.
Полный выпуск на YouTube-канале BAQ.KZ.
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