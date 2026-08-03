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Trend Talk: министр экологии — о пожарах, свалках и загрязнении воздуха

В выпуске обсудили загрязнение воздуха, лесные пожары, стихийные свалки, переработку отходов и возвращение тигров в дикую природу Казахстана.

3 Августа 2026, 16:00
АВТОР
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BAQ.KZ 3 Августа 2026, 16:00
3 Августа 2026, 16:00
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Фото: BAQ.KZ

В новом выпуске подкаста Trend Talk министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о мерах по улучшению качества воздуха, усилении контроля за промышленными выбросами и переходе предприятий на новые экологические технологии.

В ходе интервью также обсудили лесные пожары, закупку новой техники и работу систем раннего обнаружения возгораний, борьбу со стихийными свалками, состояние мусорных полигонов и развитие переработки отходов.

Отдельное внимание уделили возвращению тигров в дикую природу Казахстана, созданию кормовой базы и экологическим проектам, которые планируется реализовать в ближайшие годы.

Полный выпуск на YouTube-канале BAQ.KZ.

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