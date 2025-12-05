В новом выпуске подкаста Trend Talk министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что реформа государственного ценообразования на лекарства вызвала сопротивление у части фармпроизводителей и поставщиков, передает BAQ.KZ.

По её словам, после того как Минздрав пересмотрел референтную корзину и снизил предельные цены на препараты, некоторые компании пытались оказать давление на ведомство.

"Конечно, определённое сопротивление было. Где-то — недопонимание. Местами, я скажу, был даже шантаж: “Вы останетесь без лекарств”", - отметила министр.

Министр рассказала, что после анализа международных цен стало очевидно: ряд препаратов закупались Казахстаном с переплатой в несколько раз. Так, лекарство, которое обходилось государству в 9 600 тенге, в соседних странах стоило около 2 600 тенге. Акмарал Альназарова подчеркнула, что новая система позволила добиться снижения стоимости лекарств в среднем на 15–20% в системе ГОБМП и ОСМС. В розничном сегменте снижение достигает 25%.

В ходе подкаста обсуждались и вопросы модернизации сельского здравоохранения, кадровой подготовки, а также расширение доступа к медицинской страховке. С 2026 года ещё более 1 млн уязвимых граждан будут включены в систему ОСМС за счёт выплат акиматов.