Trend Talk: Ормузский пролив, нефть по $200 и новая геополитика — что ждёт Казахстан

В новом выпуске Trend Talk обсудили, как мировая геополитическая турбулентность отражается на Казахстане. Гость студии — Алмас Аубекеров, политолог, ведущий эксперт службы креативных проектов Президентского центра РК.

В центре разговора — ситуация на Ближнем Востоке, напряжение вокруг Ормузского пролива, возможный рост цен на нефть, отношения США, Китая и России, а также борьба крупных держав за влияние, технологии и энергетические маршруты.

Эксперт объяснил, почему Ормузский пролив имеет ключевое значение для мирового рынка энергоресурсов, как кризис может повлиять на цены на нефть и газ, чем важен проект «Сила Сибири – 2» и какие возможности в этой ситуации может получить Казахстан.

Отдельное внимание уделили многовекторной политике Казахстана, транзитному потенциалу страны, Срединному коридору, интересу крупных игроков к редкоземельным металлам и роли Казахстана в новой системе международных отношений.