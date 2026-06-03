Trend Talk: Ормузский пролив, нефть по $200 и новая геополитика — что ждёт Казахстан
Политолог Алмас Аубекеров объяснил, как кризис на Ближнем Востоке, противостояние мировых держав и ситуация вокруг Ормузского пролива могут повлиять на Казахстан.
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В новом выпуске Trend Talk обсудили, как мировая геополитическая турбулентность отражается на Казахстане. Гость студии — Алмас Аубекеров, политолог, ведущий эксперт службы креативных проектов Президентского центра РК.
В центре разговора — ситуация на Ближнем Востоке, напряжение вокруг Ормузского пролива, возможный рост цен на нефть, отношения США, Китая и России, а также борьба крупных держав за влияние, технологии и энергетические маршруты.
Эксперт объяснил, почему Ормузский пролив имеет ключевое значение для мирового рынка энергоресурсов, как кризис может повлиять на цены на нефть и газ, чем важен проект «Сила Сибири – 2» и какие возможности в этой ситуации может получить Казахстан.
Отдельное внимание уделили многовекторной политике Казахстана, транзитному потенциалу страны, Срединному коридору, интересу крупных игроков к редкоземельным металлам и роли Казахстана в новой системе международных отношений.
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