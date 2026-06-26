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Trend Talk: почему Казахстан выбрал "Росатом" для строительства первой АЭС

Глава Национального ядерного центра рассказал о безопасности АЭС, выборе Росатома и будущем атомной отрасли в Казахстане.

Сегодня 2026, 17:53
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня 2026, 17:53
Сегодня 2026, 17:53
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Фото: BAQ.KZ

В новом выпуске Trend Talk генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Эрлан Гадлетович Батырбеков рассказал о перспективах развития атомной энергетики в стране и ответил на наиболее актуальные вопросы, связанные со строительством первой АЭС.

В ходе интервью обсудили, зачем Казахстану нужна атомная электростанция, почему для реализации проекта был выбран Росатом, насколько безопасны современные реакторы, а также что будет с отработанным ядерным топливом. Кроме того, речь шла о подготовке кадров для атомной отрасли, роли искусственного интеллекта и будущем ядерных технологий в Казахстане.

Полный выпуск доступен на YouTube-канале BAQ.KZ.

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