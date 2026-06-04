Trend Talk: Штрафы, уголовные дела и сроки — как будет работать амнистия-2026
В новом выпуске Trend Talk Снежанна Имашева объяснила, кого может коснуться амнистия-2026 и кому могут списать административные штрафы.
Сегодня 2026, 17:42
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Сегодня 2026, 17:42Сегодня 2026, 17:42
68Фото: BAQ.KZ
В новом выпуске Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ говорим об амнистии-2026 в Казахстане. Гость выпуска – депутат Мажилиса Парламента РК, Уполномоченный по вопросам семьи Снежанна Имашева.
В интервью разбираем, зачем Казахстану нужна амнистия именно сейчас, почему ее связали с принятием новой Конституции и чем она отличается от предыдущих. Отдельно говорим о том, кого может коснуться уголовная амнистия, кому могут прекратить дело, сократить срок или дать возможность освобождения.
Также обсуждаем первую в истории Казахстана административную амнистию: какие штрафы могут быть списаны, почему речь идет о 20 млрд тенге, какие нарушения точно не подпадут под амнистию и когда граждане смогут почувствовать ее действие на практике.
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