Trend Talk: Штрафы, уголовные дела и сроки — как будет работать амнистия-2026

В новом выпуске Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ говорим об амнистии-2026 в Казахстане. Гость выпуска – депутат Мажилиса Парламента РК, Уполномоченный по вопросам семьи Снежанна Имашева.

В интервью разбираем, зачем Казахстану нужна амнистия именно сейчас, почему ее связали с принятием новой Конституции и чем она отличается от предыдущих. Отдельно говорим о том, кого может коснуться уголовная амнистия, кому могут прекратить дело, сократить срок или дать возможность освобождения.

Также обсуждаем первую в истории Казахстана административную амнистию: какие штрафы могут быть списаны, почему речь идет о 20 млрд тенге, какие нарушения точно не подпадут под амнистию и когда граждане смогут почувствовать ее действие на практике.