В новом выпуске Trend Talk обсуждаем итоги V заседания Национального курултая. Вместе с депутатом Магеррамом Магеррамовым разбираем, почему страна подошла к этапу масштабных реформ и что означает переход к однопалатному парламенту "Құрылтай".

Говорим о ключевых направлениях: пропорциональная избирательная система и усиление роли партий, расширение полномочий парламента в вопросах формирования ряда государственных органов и судейского корпуса, создание Конституционной комиссии и логика подготовки изменений через общественное обсуждение и возможный референдум.

Отдельно рассматриваем новую концепцию Народного Совета Казахстана как платформы общенационального диалога, а также ценностные темы, поднятые на курултае – от культуры государственной символики до принципа защиты прав и свобод граждан.