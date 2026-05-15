Трендовое видео у "Байтерека" закончилось штрафом
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении гражданки М. по факту загрязнения места общего пользования, передает BAQ.kz.
По материалам дела, 27 апреля 2026 года около 01:00 ночи в районе улицы Нуржол, рядом с монументом Байтерек, девушка открыла бутылку шампанского и вылила её содержимое на землю. Это было сделано во время съёмки видео для социальных сетей.
Свою вину в суде она признала полностью, раскаялась и пояснила, что является блогером и хотела снять трендовый ролик. Также она заявила, что после съёмки убрала за собой мусор.
Факт правонарушения подтвердили её признание, рапорт инспектора, протокол и видеозапись, опубликованная в Instagram.
Суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.
По закону за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП либо общественные работы до 40 часов. Поскольку обвиняемая не согласилась на общественные работы, суд назначил штраф – 43 250 тенге.
Постановление суда не вступило в законную силу.
