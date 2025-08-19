С каждым годом подготовка к школе становится всё более затратной, и 2025 год не стал исключением, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom. В преддверии школьного сезона многие родители заметили рост цен на детскую одежду и школьные товары. Однако, по данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в этом году удорожание не оказалось слишком резким — в пределах 10%–14% по сравнению с прошлым годом.

В первую очередь стоит отметить, что цены на детскую одежду выросли на 9,8% по сравнению с летом 2024 года. А вот обувь для школьников подорожала заметнее — на 13,5%–13,6%. В целом, рост цен на школьные товары сохранялся в пределах прошлогодних показателей.

Наиболее ощутимыми для семей с детьми стали расходы на канцелярские товары, хотя их удорожание составило всего 2,9%. Это небольшое повышение вряд ли повлияет на общий бюджет, но важно учитывать его при планировании затрат.

При сравнении цен на школьные товары в сетевых магазинах и онлайн-магазинах, шопинг в офлайн-точках оказался выгоднее. Если собрать весь необходимый набор товаров для девочки, то в крупных сетевых магазинах сумма составит около 112 тыс. тг. При этом та же корзина в онлайн-магазинах обойдется в 122,6 тыс. тг. Основную часть затрат составили покупки одежды: блузки, сарафаны, брюки, спортивные костюмы и рюкзаки с ортопедической спинкой. Стоимость школьного рюкзака варьируется от 3 тыс. тг до 11 тыс. тг, в зависимости от качества и бренда. Однако для самых взыскательных покупателей на маркетплейсах есть рюкзаки с возможностью персонализации, стоимость которых может достичь и 1,5 млн тг.

Для мальчиков сумма расходов чуть выше. В сетевых магазинах подготовка ко школам обходится в 119,7 тыс. тг, а на маркетплейсах — в 143,2 тыс. тг. Это разница в основном связана с необходимостью покупки пиджака, который в сетевых магазинах стоит от 18 тыс. тг до 23 тыс. тг. Однако стоит помнить, что в некоторых школах достаточно жилета, и этот пункт можно исключить из списка покупок.

К общей сумме подготовки на школьные товары нужно добавить ещё несколько расходов: 5 тыс. тг на букет учителю и взнос в фонд класса, который часто собирает родительский комитет. В итоге общая сумма для подготовки одного ребенка к учебному году составляет от 112 тыс. тг до 143 тыс. тг, в зависимости от выбранных товаров и канала покупки.

В этом году также наблюдается интересная тенденция: несмотря на рост доли электронной коммерции, цены на маркетплейсах в августе 2025 года оказались заметно выше, чем в сетевых магазинах. Это отражает общий тренд увеличения популярности онлайн-шопинга в Казахстане. По итогам 2024 года, продажи детских товаров через электронные платформы составили 79,4 млрд тг, что на 34,7% больше, чем годом ранее.

Ситуация на рынке школьных товаров также связана с импортом. Большая часть школьной одежды, обуви и канцелярских товаров поступает в Казахстан из-за рубежа, преимущественно из Китая, России и Турции. Так, в категории трикотажных костюмов для детей доля Китая составляет 39%, а канцелярские товары — более 59%.

Как бы там ни было, подготовка к школьному сезону 2025 года потребует от родителей существенных затрат. Однако, несмотря на небольшие колебания цен, можно найти способы сэкономить, например, покупая товары в сетевых магазинах или тщательно выбирая предложения на маркетплейсах.