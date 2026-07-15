Тренер «Астаны» назвал ключевой фактор победы над «Динамо Сити»

Главный тренер ФК «Астана» Григорий Бабаян высказался о предстоящем домашнем матче против албанского «Динамо Сити» в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций, передает BAQ.KZ.

9 июля столичный клуб одержал победу в первом матче противостояния. Встреча в Тиране завершилась со счетом 1:0 в пользу «Астаны», а единственный гол забил Рамазан Каримов.

По словам Бабаяна, еще до первого матча он называл «Динамо Сити» серьезным соперником, способным подстраиваться под игру оппонента, качественно контролировать мяч и действовать организованно.

Наставник отметил, что встреча в Албании полностью подтвердила эту оценку.

«Матч в Албании лишь подтвердил мои слова. В первом тайме у нас возникло немало проблем, однако после перерыва мы смогли перестроиться и исправить ситуацию на поле. Команда стала действовать более организованно и дисциплинированно, что в итоге позволило добиться положительного результата».

Для того, чтобы пробиться в основной этап Лиги конференций «Астане» необходимо преодолеть четыре квалификационных барьера.

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