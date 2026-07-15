Британский эксперт: Назначение Зидана в сборную Франции — вопрос времени
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Один из ведущих специалистов мировой спортивной индустрии, профессор Саймон Чедвик в эксклюзивном комментарии BAQ.KZ прокомментировал возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.
О том, что именно он может возглавить национальную команду сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
«Похоже, что назначение Зинедина Зидана новым главным тренером сборной Франции почти неизбежно. С тех пор как он покинул мадридский «Реал», он оставался без работы, хотя у него было множество возможностей возглавить другие команды, включая, как ходили слухи, «Манчестер Юнайтед».
Однако, судя по всему, Зидан ждал, пока Дидье Дешам покинет пост главного тренера национальной сборной, и его назначение было лишь вопросом времени. Если он станет главным тренером, то бывший игрок «Реала» сменит своего бывшего товарища по команде: Дешам и Зидан вместе выступали за сборную Франции, выигравшую чемпионат мира 1998 года», - сказал профессор Саймон Чедвик.
Напомним, ранее сборная Франции под руководством Дидье Дешама проиграла Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Счет на 22-й минуте с пенальти открыл Микель Оярсабаль. Во втором тайме преимущество испанцев укрепил Педро Порро, отличившийся на 58-й минуте после передачи Дани Ольмо.
Поражение прервало серию сборной Франции, которая два предыдущих чемпионата мира подряд выходила в финал. Впервые с 2018 года французская команда не смогла пробиться в решающий матч турнира.
Ранее казахстанский эксперт Булат Есмагамбетов, комментируя итоги матча, отметил, что Испания вернула былую мощь, а Франции нужны перемены.
Дешам покидает сборную после 14 лет работы
Дидье Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году и стал одним из самых успешных тренеров в истории национальной команды. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года, стали победителями Лиги наций УЕФА, а также дошли до финалов чемпионатов мира и Европы.
Последним турниром для 57-летнего специалиста стал чемпионат мира 2026 года. В полуфинале французская команда уступила сборной Испании и теперь проведет матч за третье место.
Что известно о Зидане
Зинедин Зидан – один из самых титулованных тренеров современности. После завершения игровой карьеры он возглавил мадридский «Реал», с которым трижды подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также дважды стал чемпионом Испании. С 2021 года Зидан не работал ни с одним клубом, несмотря на интерес со стороны ряда европейских грандов. Все это время его регулярно связывали с возможным назначением в сборную Франции.
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