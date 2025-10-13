Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов на предматчевой пресс-конференции в Скопье прокомментировал предстоящую игру против Северной Македонии в рамках отбора на чемпионат мира-2026, передаёт BAQ.KZ.

Наша основная задача сейчас — каждый матч играть на победу, потому что отборочный цикл уже подходит к завершению. Самым важным является то, что в первую очередь мы играем для нашего народа, для наших преданных болельщиков — чтобы таких минут, такого уровня позитива и положительных эмоций было как можно больше для наших фанатов, — сказал Байсуфинов.

Матч состоится в ночь с 13 на 14 октября в Скопье. Ранее Казахстан разгромил Лихтенштейн — 4:0, а Северная Македония сыграла вничью с Бельгией — 0:0. Северная Македония лидирует в группе J с 12 очками, Казахстан занимает пятое место с шестью. Первый матч между командами в Астане завершился минимальной победой гостей.