За первые четыре месяца 2025 года территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей Минторговли РК помогли гражданам вернуть более 690 миллионов тенге за некачественные товары и услуги. В числе резонансных дел — дорогостоящее жильё с серьёзными строительными недостатками и премиум-автомобили с производственными дефектами, передает BAQ.KZ.

В Алматы потребитель приобрёл квартиру, в которой сразу после заселения обнаружились трещины в стенах, проблемы с теплоизоляцией и повышенный уровень шума. После работы специалистов департамента, застройщик был вынужден вернуть 25,9 млн тенге.

В Астане один из покупателей элитного автомобиля вскоре после покупки столкнулся с дефектами в рулевой системе. После судебного разбирательства суд обязал продавца компенсировать покупателю 45,8 млн тенге. За четыре месяца было зафиксировано 21 подобное дело, в рамках которых потребителям было возвращено в общей сложности 338,2 млн тенге.

В других регионах также удалось добиться значительных выплат. Так, в Павлодарской области трём потребителям вернули 53,8 млн тенге, а в Кызылординской — 6,4 млн тенге за некачественное игровое оборудование. В Шымкенте пятерым потребителям возместили 1,3 млн тенге за товары, не соответствующие заявленным характеристикам, а в Сарыагашском районе — 1 млн тенге за неоказанные туристические услуги.

Отдельное внимание уделяется коллективным обращениям. Например, в Павлодарской области 17 пострадавшим от недобросовестных продаж косметики в кредит без разъяснений было возвращено 9,1 млн тенге. Ещё 33 потребителя в Туркестанской, Жамбылской областях и Шымкенте добились компенсации на 7,5 млн тенге.

Некоторые дела решались в суде. В Жетісуской области департамент подал иск против продавца, не выполнившего обязательства по поставке смартфонов. В результате суд обязал его вернуть 7,2 млн тенге 17 потребителям, часть из которых получили деньги ещё до завершения процесса.

По словам специалистов, всё больше граждан осознают свои права и готовы их защищать. Минторговли подчёркивает: защита потребителей — это не формальность, а эффективный механизм восстановления справедливости.