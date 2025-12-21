Сегодня молодежь составляет почти треть населения Казахстана — 5 миллионов 817 тысяч человек, передает BAQ.KZ. Именно они всё чаще становятся авторами социальных проектов, предпринимателями, волонтёрами и лидерами инициатив, которые меняют жизнь в регионах. Государство делает ставку на это поколение и активно вкладывается в его поддержку — от грантов и премий до жилья и рабочих мест. Одним из самых заметных инструментов стали гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары" и государственная премия "Дарын".

В 2024 году 30 победителей гранта получили по 3 миллиона тенге на реализацию своих идей — от инклюзивного театра с участием детей с синдромом Дауна до первого в стране этно-мюзикла. Лауреаты премии "Дарын" признаются: в Казахстане у молодежи есть реальные возможности для роста, даже если ты просто честно делаешь своё дело.

Параллельно решаются базовые вопросы — работа и жильё. Благодаря программам "Отау", "Наурыз" и "Наурыз Жұмыскер" собственное жильё уже получили более 5,7 тысяч молодых казахстанцев, а уровень молодежной безработицы снизился до 3,1% — одного из самых низких показателей в регионе. За последние три года число молодых предпринимателей выросло более чем на 12%. Тысячи юношей и девушек также участвуют в проекте "Жасыл Ел" — в этом году сезонной занятостью охвачено почти 36 тысяч человек, в том числе сельская молодежь.

Отдельный фокус — здоровье, семья и безопасность. Работа молодежных центров здоровья помогла снизить подростковую беременность на 43%, а число абортов — на 30%. Через грантовые проекты и цифровую систему MERGEN заблокировано более 5 тыс. наркомагазинов. Расширяется сеть центров поддержки семьи, где за год помощь получили 45 тысяч человек, а проекты по добрачному консультированию уже показывают рост примирений при разводах. Власти подчёркивают: инвестиции в молодежь сегодня — это инвестиции в устойчивое будущее страны.