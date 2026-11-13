Третье место в мире и 2,7 млн гектаров на очереди: как Казахстан возвращает к жизни свои земли

Казахстан входит в тройку мировых лидеров по площади земель, которые сейчас восстанавливают после деградации. Но в докладе ООН «Возвращение природы» есть и другая сторона этой истории. Главная беда планеты не леса и не реки, а пашни и пастбища, и ровно здесь у Казахстана самый большой фронт работ.

Доклад подготовили ФАО, ЮНЕП и Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии. По площади восстанавливаемой суши Казахстан с 8,13 млн гектаров уступает только Китаю и Монголии.

Деградация начинается на поле

По данным ООН, больше 60% всей деградации земель в мире приходится на сельхозугодья. Люди уже истощили около 480 млн гектаров пашни и 560 млн гектаров пастбищ. Такая земля хуже родит, плохо впитывает дождь, не сдерживает паводки и не пополняет подземные воды.

Всего в мире деградировали более 1,56 млрд гектаров, это свыше 15% суши. В Азии доля поврежденных земель еще выше, 19%.

У Казахстана своя цифра. Минсельхоз сегодня сообщил, что электронные карты деградации охватили 114 млн гектаров, и на них выявили 2,7 млн гектаров деградировавших сельхозугодий. Эти данные помогут решить, какие участки спасать в первую очередь. А 8 июля 2026 года в стране приняли закон «О защите почв».

Хлеб, который можно вернуть

Авторы доклада подсчитали, сколько стоит здоровая земля в буквальном смысле. Если вернуть к жизни лишь 10% деградировавшей пашни, это даст еды на 154 млн человек в год. А восстановление заброшенных полей может накормить еще от 292 до 476 млн человек. Агролесоводство, по оценке ООН, способно повысить продовольственную безопасность для 1,3 млрд человек.

Вложения окупаются с лихвой. По оценкам, приведенным в докладе, каждый доллар, вложенный в восстановление природы, в отдельных случаях приносит до 30 долларов выгоды. Цена при этом сильно разнится. Медианная стоимость восстановления гектара составляет от 185 долларов при уходе за лесом до 3 012 долларов при переходе к лесопастбищному хозяйству.

Деньги идут мимо полей

Парадокс в том, что именно сельхозземли получают меньше всего денег. Частные инвестиции в их восстановление составляют лишь 1,4–1,6 млрд долларов в год, и почти все они приходятся на три страны, США, Австралию и Аргентину.

ФАО и Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием советуют странам делать ставку на агроэкологию, агролесоводство, совмещение растениеводства с животноводством и бережное использование пастбищ. Для Казахстана с его огромными степями последний пункт особенно актуален.

Что советуют Центральной Азии

В докладе отдельно разобран опыт засушливых районов Центральной Азии. Исследование показало, что больше всего сил и денег экономит единая национальная система мониторинга восстановления земель, когда одни и те же проверенные данные идут сразу в несколько отчетов. Электронные карты деградации, которые сейчас строит Казахстан, как раз шаг в эту сторону.

Сами авторы доклада подчеркивают, что их данные не рейтинг успехов, а площади, о которых отчитались страны. На цифры влияют размер страны, масштаб программ и качество учета.