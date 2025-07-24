23 июля в Стамбуле начался третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча стартовала с переговоров глав делегаций — Владимира Мединского со стороны России и Рустема Умерова со стороны Украины, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Сообщается, что переговоры в формате тет-а-тет прошли во дворце Чираган в районе Бешикташ. Позже украинское издание РБК-Украина уточнило, что это была краткая подготовительная встреча с участием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Основная часть переговоров продолжилась в расширенном формате. Перед делегациями выступил глава МИД Турции. В своей речи он отметил, что предыдущие встречи уже принесли определённые результаты.

"Мы достигли заметных результатов в ходе первых двух раундов переговоров. Мы также рассматриваем как значительное развитие то, что стороны обменялись меморандумами, отражающими их видение прекращения огня, в ходе второго раунда", — заявил Хакан Фидан.

Он подчеркнул, что между официальными встречами стороны сохраняли контакт на техническом уровне. Главной целью нынешнего раунда министр назвал достижение прекращения огня как первого шага на пути к установлению мира.