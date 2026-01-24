  • 24 Января, 21:43

Третий раунд переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе

Фото: Pixabay.com

Третий раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

"Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными", сообщили мне украинские официальные лица. Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе", - написал он.

