  • 17 Июня, 19:17
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Третий саммит "Центральная Азия – Китай" пройдёт в 2027 году в Китае

Стороны выразили благодарность казахстанской стороне за организацию второго саммита на высоком уровне.

Сегодня, 18:23
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akorda.kz Сегодня, 18:23
Сегодня, 18:23
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Фото: akorda.kz

Об этом сообщил генеральный секретарь Секретариата формата "Центральная Азия – Китай" Сунь Вэйдун на брифинге по итогам саммита, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Согласно механизму регулярных встреч глав государств формата "Китай – Центральная Азия", которые проходят каждые два года поочередно в Китае и странах Центральной Азии, третий Саммит запланирован на 2027 год в Китае. Главы шести стран договорились, что следующий раз встретятся в таком же формате во имя непрерывного развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии", – сказал Сунь Вэйдун.

Также он отметил, что стороны выразили благодарность казахстанской стороне за организацию второго саммита на высоком уровне.

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