Об этом сообщил генеральный секретарь Секретариата формата "Центральная Азия – Китай" Сунь Вэйдун на брифинге по итогам саммита, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Согласно механизму регулярных встреч глав государств формата "Китай – Центральная Азия", которые проходят каждые два года поочередно в Китае и странах Центральной Азии, третий Саммит запланирован на 2027 год в Китае. Главы шести стран договорились, что следующий раз встретятся в таком же формате во имя непрерывного развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии", – сказал Сунь Вэйдун.