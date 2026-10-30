Третий железнодорожный переход с Китаем: строительство линии «Бахты – Аягоз» набирает обороты

Казахстан готовится открыть третий железнодорожный пограничный переход с Китаем. Новая линия «Бахты – Аягоз» протяженностью 303 километра должна разгрузить действующие маршруты и увеличить возможности перевозки грузов. Сейчас земляные работы на объекте выполнены на 92%, а запуск запланирован на 2027 год.

Развитие транспортных коридоров стало одной из тем Послания Президента Касым-Жомарта Токаева от 28 октября. Глава государства сообщил, что новая линия позволит увеличить пропускную способность железнодорожного сообщения в направлении Китая на 20 млн тонн.

На строительной площадке продолжается возведение искусственных сооружений и укладка железнодорожного полотна. До конца 2026 года планируется уложить 70 километров рельсошпальной решетки.

В работах участвуют около 1 450 специалистов, задействовано порядка 870 единиц специальной техники.

После открытия линия «Бахты – Аягоз» обеспечит дополнительный железнодорожный выход к границе с Китаем. Это позволит перераспределить грузопотоки, которые сейчас проходят через станции Достык и Алтынколь.

Ожидается, что пропускная способность нового направления составит до 20 млн тонн грузов в год.

Проект рассчитан на расширение экспортных возможностей Казахстана, включая поставки отечественной продукции в Китай. Новая инфраструктура должна привлечь дополнительные транзитные грузы и расширить транспортные связи между двумя странами.

Завершить строительство и ввести железнодорожную линию в эксплуатацию планируют в 2027 году.