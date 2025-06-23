21-летняя шахматистка из Казахстана Бибисара Асаубаева получила уникальное приглашение принять участие в закрытом мужском супертурнире Freestyle Chess Grand Slam Tour, который пройдет с 16 по 20 июля в Лас-Вегасе, передает BAQ.KZ.

Организаторы опубликовали афишу мероприятия, на которой красуется портрет казахстанской гроссмейстерши, ставшей одной из немногих женщин в истории, приглашённых на турнир подобного уровня. В числе участников — мировые звезды шахмат: Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Хикару Накамура и другие топ-гроссмейстеры.

"Девушке в 21 год получить приглашение на закрытый мужской супертурнир с участием Карлсена, Каруаны, Накамуры и других топ-шахматистов мира? Звучит, как нереальная мечта… Но не в моем случае, ведь именно так и произошло, я сама до сих пор в приятном шоке. Кто из женщин играл в мужском супертурнире? Юдит Полгар, Хоу Ифань и, конечно же, теперь и я!.. Испытание предстоит непростое, но очень интересное", — поделилась Асаубаева.

Бибисара станет третьей женщиной в истории, которая сыграет на турнире подобного ранга наряду с легендами женских шахмат — Юдит Полгар и Хоу Ифань.