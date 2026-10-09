Третьяковская галерея представила 30 произведений в Алматы

В Национальном музее искусств имени Абылхана Кастеева в Алматы открылась выставка «Наследие эпохи. Искусство XX века из собрания Третьяковской галереи». Выставка стала продолжением музейного обмена между Казахстаном и Россией. В 2025 году в Государственной Третьяковской галерее были представлены произведения из собрания музея имени Кастеева.

Для экспозиции в Алматы из собрания Третьяковской галереи привезли 30 произведений искусства. Выставка охватывает период с 1917 года до 1970-х годов. Среди представленных авторов — Борис Кустодиев, Аркадий Рылов, Александр Дейнека, Пётр Кончаловский, Илья Машков, Виктор Попков, Дмитрий Жилинский и Татьяна Яблонская.

На открытии выступили министр культуры и информации Казахстана Арман Кырыкбаев, председатель правления «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров, директор музея имени Кастеева Гульаим Жумабекова и заместитель генерального директора Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.

Министр культуры России Ольга Любимова в приветственном адресе отметила прочные культурные связи двух стран и поблагодарила казахстанскую сторону за организацию выставки. Проект реализован при поддержке АО «Самрук-Қазына» и государственной корпорации «Росатом».