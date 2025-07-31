Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр заявил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Наши коллеги из Агентства по атомной энергетике и ТОО "Электрические атомные станции" прорабатывают места дислокации. Обязательно нужен постоянный источник водоснабжения рядом с этой станцией, выдача электроэнергии, районы должны быть определены. Они также эту работу проводят. Это будет в ближайшее время завершено. Я думаю, в текущем году уже объявят о том, где эти станции предположительно расположатся. Соответствующие соглашения прорабатываются", - сказал Роман Скляр на брифинге в Правительстве.

Он также предположил, что строительством третьей станции займётся СNNC, которая будет строить вторую станцию.

На вопрос о стоимости второй АЭС, Скляр ответил, что она будет известна после того, как разработают технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию.