Третью АЭС в Казахстане будет строить Китай
В 2025 году уже объявят о месте её строительства.
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Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр заявил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Наши коллеги из Агентства по атомной энергетике и ТОО "Электрические атомные станции" прорабатывают места дислокации. Обязательно нужен постоянный источник водоснабжения рядом с этой станцией, выдача электроэнергии, районы должны быть определены. Они также эту работу проводят. Это будет в ближайшее время завершено. Я думаю, в текущем году уже объявят о том, где эти станции предположительно расположатся. Соответствующие соглашения прорабатываются", - сказал Роман Скляр на брифинге в Правительстве.
Он также предположил, что строительством третьей станции займётся СNNC, которая будет строить вторую станцию.
На вопрос о стоимости второй АЭС, Скляр ответил, что она будет известна после того, как разработают технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию.
"Пока говорить об этом рано сейчас. Я бы не хотел называть некорректные цифры. Все вопросы по межправительственному соглашению, форме сотрудничества сейчас находятся в стадии согласования с российской стороной. Потом они зайдут на ратификацию в парламент. По ним будет принято решение. Тогда уже полная информация у нас будет. Сейчас в процессе переговоров пока говорить что-то рано", - сказал Скляр.
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