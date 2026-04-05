Новая система противовоздушной обороны Ирана 3 апреля сбила три самолета и два вертолета США и Израиля, передает BAQ.KZ.

Как говорится в сегодняшнем заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), были поражены истребитель F-35, два самолета A-10 и два вертолета Black Hawk. КСИР также сообщил о применении единой интегрированной системы противовоздушной обороны.

Ранее иранские вонные уже заявляли об уничтожении истребителя F-35 и задержании его пилота. Однако американское издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами инцидента, написало, что речь могла идти о двухместном F-15E Strike Eagle.