Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
Ранее иранские вонные уже заявляли о задержании пилота истребителя F-35.
Вчера 2026, 02:39
Фото: Pixabay.com
Новая система противовоздушной обороны Ирана 3 апреля сбила три самолета и два вертолета США и Израиля, передает BAQ.KZ.
Как говорится в сегодняшнем заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), были поражены истребитель F-35, два самолета A-10 и два вертолета Black Hawk. КСИР также сообщил о применении единой интегрированной системы противовоздушной обороны.
Ранее иранские вонные уже заявляли об уничтожении истребителя F-35 и задержании его пилота. Однако американское издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами инцидента, написало, что речь могла идти о двухместном F-15E Strike Eagle.
