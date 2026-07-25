Три автобусных маршрута в Алматы начнут ходить по-новому

С 25 июля в Алматы изменятся схемы движения автобусных маршрутов №61, 218 и 238. Об этом сообщили в городском Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта. Изменения связаны с открытием движения по новому участку улицы Саина - от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, а также с запуском выделенной полосы для общественного транспорта на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина.

Как отметили в управлении, новые схемы должны повысить скорость и регулярность движения автобусов, а также эффективнее использовать обновленную дорожную инфраструктуру. Так, маршрут №218 в южном направлении будет следовать по улицам Монке би, Саина и проспекту Абая до станции метро «Б. Момышулы». В обратном направлении автобус будет двигаться по проспекту Абая, улице Саина и далее по действующей схеме.

Маршрут №238 в сторону конечной остановки «Автостанция» пройдет по улице Саина и улице Толе би. Обратный маршрут также будет проходить через Толе би и Саина с разворотом после улицы Саина. Маршрут №61 в южном направлении проследует по проспекту Абая, улице Саина и проспекту Аль-Фараби до автостанции «Арман». В обратную сторону автобусы будут следовать через развязку на улице Жарокова, затем по Аль-Фараби, улице Саина и проспекту Абая.

Власти просят пассажиров учитывать изменения при планировании поездок. Обновленные схемы движения разместят на остановках и в городских информационных сервисах.