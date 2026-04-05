Три автомобиля увязли в грязевой массе в СКО

МЧС вытащили застрявшие авто с людьми.

Вчера 2026, 10:36
АВТОР
МЧС РК
330
Фото: МЧС РК

В Акжарском районе, между селами Ленинградское и Айсары, сотрудники МЧС эвакуировали людей и технику, застрявших из-за сложных дорожных условий, передает BAQ.KZ.

Три автомобиля увязли в грязевой массе вдоль линии электропередач. В салонах находились 6 работников электросетей, возвращавшихся с ремонтных работ.

Силами спасателей все транспортные средства были отбуксированы на очищенный участок автодороги. Людей благополучно эвакуировали - медицинская помощь им не потребовалась.

