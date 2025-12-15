В Вооружённых Силах Казахстана внедряется новый формат срочной воинской службы – проект Sarbaz+, ориентированный на цифровые навыки, развитие человеческого капитала и безопасность личного состава. Пилотной площадкой стала войсковая часть 78460 в Алматинской области. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как новая модель службы уже работает на практике, какие навыки получают солдаты за год службы и какие изменения планируется масштабировать на другие воинские части страны.

Проект реализуется в рамках трансформации подходов к срочной службе. Его ключевая идея – сделать год в армии не формальным исполнением обязанности, а этапом личностного и профессионального роста, который даёт практические навыки, востребованные и после увольнения в запас.

"Срочная служба не должна быть шагом преткновения в жизни молодого человека. Наша задача – чтобы после армии он был конкурентоспособным и мог найти себя в гражданской сфере", – отметил руководитель проекта Sarbaz+ Виктор Федоров.

Конкурсный отбор и цифровизация призыва

Одним из ключевых нововведений стал конкурсный отбор на срочную службу через цифровую платформу myarmy.kz. В рамках пилотного запуска было подано 268 заявок, из которых отобрали 90 человек. Таким образом, конкурс составил почти три человека на одно место.

По словам организаторов, платформа уже показала рост интереса со стороны молодёжи и общественности и в дальнейшем будет использоваться для масштабирования проекта.

"Мы увидели реальную конкуренцию и высокий интерес. Даже при минимальном информационном сопровождении три человека претендовали на одно место", – подчеркнул Виктор Федоров.

IT, дроны и английский язык

В ходе осеннего призыва на базе воинской части были открыты учебные классы по подготовке специалистов в сфере радиосвязи, сетевых технологий и управления беспилотными летательными аппаратами.

Совместно с Astana Hub военнослужащие проходят обучение по программе TechOrda – по направлениям аналитики информационной безопасности, защиты данных и программирования дронов с использованием технологий искусственного интеллекта. Дополнительно солдаты обучаются английскому языку на онлайн-платформе QLANG.

"Сегодня мы готовим связистов и IT-специалистов не только для армии, но и для гражданского сектора. После службы они могут пройти стажировку и трудоустроиться в национальные компании", – заявил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев.

По его словам, программы подготовки были пересмотрены с учётом реальных потребностей рынка труда. Ведомство уже проработало взаимодействие с такими компаниями, как Казахтелеком, Транстелеком, Национальные информационные технологии и другими операторами связи.

Безопасность и психологическое благополучие

Отдельный блок проекта Sarbaz+ посвящён безопасности военнослужащих. В части внедрена единая система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, которая автоматически анализирует происходящее и позволяет выявлять потенциально опасные ситуации.

"Система видеоаналитики помогает предотвращать неуставные взаимоотношения и чрезвычайные ситуации. Информация поступает дежурным, командованию части и военной полиции", – пояснил Дархан Ахмедиев.

Впервые в практике срочной службы были созданы кабинеты психологической разгрузки. На каждом этаже оборудованы комнаты отдыха с музыкальными инструментами и игровыми приставками. Обновлена спортивная инфраструктура: реконструировано футбольное поле, созданы площадки для streetball и workout, открыт современный спортзал.

Кроме того, внедрена новая система физической подготовки с использованием умных браслетов, которые в режиме реального времени отслеживают состояние здоровья военнослужащих и передают данные командованию.

Новая роль командиров

Параллельно с изменением условий службы были пересмотрены и подходы к работе офицеров и сержантов. Все командиры, взаимодействующие с личным составом, прошли курсы по развитию лидерских компетенций и современным методам воспитательной работы.

"Мы формируем нового командира – лидера, за которым солдаты готовы идти. Ответственность теперь распространяется не только на дисциплину и боевую подготовку, но и на морально-психологическое состояние подчинённых", – отметил заместитель министра.

Служба как осознанный выбор

Сами военнослужащие отмечают, что новый формат делает службу более понятной и мотивирующей.

"Я увидел рекламу проекта Sarbaz+ в социальных сетях и подал заявку добровольно. Прошёл отбор, адаптацию, курс молодого бойца. Здесь есть условия и для службы, и для спорта, и для развития", рассказал рядовой воинской части 78460 Кудайберген Темиржанов.

По его словам, возможность тренироваться, развивать навыки и чувствовать поддержку командования стала важным фактором адаптации к армейской жизни.

Проект с перспективой масштабирования

Проект Sarbaz+ уже реализован в воинской части 78460 в полном объёме. В Министерстве обороны подчёркивают, что пилотный формат позволяет отработать механизмы и в дальнейшем распространить модель на другие воинские части по всей стране.

"Наша цель – чтобы такие условия стали нормой, а армия была привлекательной для молодёжи во всех регионах Казахстана", – резюмировал Дархан Ахмедиев.

Проект Sarbaz+ стал одним из наиболее заметных примеров того, как в казахстанской армии меняется сам подход к срочной службе. От конкурсного отбора и цифровых платформ до IT-обучения, работы с беспилотниками и внимания к психологическому состоянию солдат – новая модель показывает, что служба может быть не только обязанностью, но и возможностью для развития.

В Министерстве обороны подчеркнули, что при успешной реализации Sarbaz+ станет основой для масштабирования по всей стране. Это означает, что в ближайшие годы срочная служба в Казахстане может перейти от формального призыва к системе, где в центре внимания – человек, его навыки и будущее после армии.