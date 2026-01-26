Три человека погибли при обрушении глиняного карьера в Индии
Обрушение произошло в момент добычи глины.
Сегодня, 04:25
73Фото: Pixabay.com
Три человека, включая двух девочек, погибли и еще двое получили серьезные ранения в результате обрушения глиняного карьера в районе Синграули в индийском штате Мадхья-Прадеш, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на The Press Trust of India.
По ее данным, инцидент произошел в деревне Парсохар на заставе Кундвар, находящейся в юрисдикции полицейского участка Джиаван, примерно в 70 километрах от административного центра округа.
Отмечается, что обрушение произошло в момент добычи глины и пять человек остались под завалами, спасти удалось только двоих.
