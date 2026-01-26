  • 26 Января, 04:45

Три человека погибли при обрушении глиняного карьера в Индии

Обрушение произошло в момент добычи глины.

Сегодня, 04:25
Фото: Pixabay.com

Три человека, включая двух девочек, погибли и еще двое получили серьезные ранения в результате обрушения глиняного карьера в районе Синграули в индийском штате Мадхья-Прадеш, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на The Press Trust of India.

По ее данным, инцидент произошел в деревне Парсохар на заставе Кундвар, находящейся в юрисдикции полицейского участка Джиаван, примерно в 70 километрах от административного центра округа.

Отмечается, что обрушение произошло в момент добычи глины и пять человек остались под завалами, спасти удалось только двоих.

