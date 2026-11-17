В американском штате Аризона потерпел крушение самолет, находившийся в районе северной части национального парка Гранд-Каньон. Все три человека на борту погибли. Об этом сообщила пресс-служба национального парка на своей странице в Facebook.

Обломки воздушного судна сотрудники Национальной парковой службы обнаружили 16 ноября около 10:15 по местному времени. Выживших в результате происшествия нет.

Ранее в тот же день экстренные службы получили сообщение о пропаже самолета, на борту которого находились три человека.

Причины и другие обстоятельства авиакатастрофы пока не уточняются.