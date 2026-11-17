Три человека погибли при падении самолета в районе Гранд-Каньона
Обломки воздушного судна обнаружили на севере национального парка в американском штате Аризона.
17 Ноября 2026, 08:54
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17 Ноября 2026, 08:5417 Ноября 2026, 08:54
208Фото: Pixabay.com
В американском штате Аризона потерпел крушение самолет, находившийся в районе северной части национального парка Гранд-Каньон. Все три человека на борту погибли. Об этом сообщила пресс-служба национального парка на своей странице в Facebook.
Обломки воздушного судна сотрудники Национальной парковой службы обнаружили 16 ноября около 10:15 по местному времени. Выживших в результате происшествия нет.
Ранее в тот же день экстренные службы получили сообщение о пропаже самолета, на борту которого находились три человека.
Причины и другие обстоятельства авиакатастрофы пока не уточняются.
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