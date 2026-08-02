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Три человека погибли при стрельбе в американском штате Айдахо

2 Августа 2026, 12:13
АВТОР
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NBC News 2 Августа 2026, 12:13
2 Августа 2026, 12:13
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Фото: NBC News

Три человека погибли и ещё двое получили ранения в результате стрельбы в городе Твин-Фолс, штат Айдахо, США.

Как сообщает NBC News, инцидент произошёл около 15:00 по местному времени возле ресторана быстрого питания In-N-Out Burger.

По данным местных властей, пока неизвестно, находится ли стрелявший среди погибших. На месте работают сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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