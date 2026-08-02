Три человека погибли при стрельбе в американском штате Айдахо
2 Августа 2026, 12:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
2 Августа 2026, 12:132 Августа 2026, 12:13
111Фото: NBC News
Три человека погибли и ещё двое получили ранения в результате стрельбы в городе Твин-Фолс, штат Айдахо, США.
Как сообщает NBC News, инцидент произошёл около 15:00 по местному времени возле ресторана быстрого питания In-N-Out Burger.
По данным местных властей, пока неизвестно, находится ли стрелявший среди погибших. На месте работают сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Самое читаемое
- Железнодорожный вокзал открыли в Жамбылской области после реконструкции
- Иран готовит ответ на возможные удары США
- Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 36 человек
- Джеки Чан завершил съемки нового фильма в Актау
- Новые подробности дела об убийстве Нурай Серикбай раскрыли в суде Шымкента