Три человека погибли при стрельбе в американском штате Айдахо

Три человека погибли и ещё двое получили ранения в результате стрельбы в городе Твин-Фолс, штат Айдахо, США.

Как сообщает NBC News, инцидент произошёл около 15:00 по местному времени возле ресторана быстрого питания In-N-Out Burger.

По данным местных властей, пока неизвестно, находится ли стрелявший среди погибших. На месте работают сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.