Три человека погибли при ударе Ирана по Израилю
Иран сообщает о сотнях жертв после израильской операции.
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По меньшей мере три человека погибли и 67 получили ранения в результате массированного обстрела Израиля, осуществлённого со стороны Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на издание The Jerusalem Post.
По данным медслужбы, среди пострадавших - 30-летняя женщина, находящаяся в критическом состоянии, шесть человек получили ранения средней тяжести, а ещё около 60 человек - легкие травмы или пережили сильное нервное потрясение. Медики продолжают оказывать помощь, в некоторых районах работают полевые госпитали.
Ответная реакция Ирана не заставила себя ждать. Как сообщает Министерство здравоохранения Исламской Республики, с начала израильской военной операции под названием "Народ как лев", по всей территории страны погибли 224 человека, более 1270 - госпитализированы. Иранская сторона утверждает, что 90% пострадавших - мирные жители, в том числе женщины и дети.
Международное сообщество выражает тревогу в связи с дальнейшей эскалацией конфликта. ООН и ЕС призвали стороны к немедленному прекращению огня и возвращению к дипломатическим механизмам урегулирования. Однако ситуация остаётся крайне напряжённой.