По меньшей мере три человека погибли и 67 получили ранения в результате массированного обстрела Израиля, осуществлённого со стороны Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

По данным медслужбы, среди пострадавших - 30-летняя женщина, находящаяся в критическом состоянии, шесть человек получили ранения средней тяжести, а ещё около 60 человек - легкие травмы или пережили сильное нервное потрясение. Медики продолжают оказывать помощь, в некоторых районах работают полевые госпитали.

Ответная реакция Ирана не заставила себя ждать. Как сообщает Министерство здравоохранения Исламской Республики, с начала израильской военной операции под названием "Народ как лев", по всей территории страны погибли 224 человека, более 1270 - госпитализированы. Иранская сторона утверждает, что 90% пострадавших - мирные жители, в том числе женщины и дети.

Международное сообщество выражает тревогу в связи с дальнейшей эскалацией конфликта. ООН и ЕС призвали стороны к немедленному прекращению огня и возвращению к дипломатическим механизмам урегулирования. Однако ситуация остаётся крайне напряжённой.