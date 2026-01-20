  • 20 Января, 18:06

Три человека погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области

Фото: freepik.com

В Туркестанской области на трассе Казыгурт – Жибек жолы произошла смертельная авария с участием двух автомобилей, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель Kia не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Haval.

В результате столкновения на месте погибли три человека. Ещё несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

