Три человека погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области
Сегодня, 17:21
96Фото: freepik.com
В Туркестанской области на трассе Казыгурт – Жибек жолы произошла смертельная авария с участием двух автомобилей, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, водитель Kia не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Haval.
В результате столкновения на месте погибли три человека. Ещё несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.
Правоохранительные органы начали досудебное расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
