Три человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области
Сегодня, 10:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
34Фото: скриншот из видео
В Восточно-Казахстанской области 7 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, передает BAQ.KZ.
Авария произошла на 7-м километре трассы Шемонаиха – Усть-Таловка. Столкнулись автомобили Toyota Corona Premio и Toyota Hilux.
По данным правоохранителей, водитель и два пассажира Corona Premio скончались на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью.
В настоящее время проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Самое читаемое
- В Лондоне активисты повредили витрину с короной Британской империи
- Жанибек Алимханулы отреагировал на допинг-скандал
- Казахстан увеличил экспорт зерна в Центральную Азию на 32%
- Софья Самоделкина завоевала бронзу на международном турнире в Загребе
- Реформы прокуратуры Казахстана в 2024–2025 годах: надзор, цифровые сервисы и защита прав граждан