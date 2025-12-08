  • 8 Декабря, 10:51

Три человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

Фото: скриншот из видео

В Восточно-Казахстанской области 7 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, передает BAQ.KZ.

Авария произошла на 7-м километре трассы Шемонаиха – Усть-Таловка. Столкнулись автомобили Toyota Corona Premio и Toyota Hilux.

По данным правоохранителей, водитель и два пассажира Corona Premio скончались на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью.

В настоящее время проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

