25 мая около 16:50 на 507-м километре автодороги "Самара – Шымкент", неподалёку от посёлка Алмазный, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry 60 выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся навстречу Toyota Camry 40.

В результате аварии:

Погибли на месте: один пассажир из Camry 60 и две пассажирки из Camry 40.

Водители обеих машин и ещё два пассажира Camry 40 были госпитализированы с различными травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Департамент полиции напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно на трассах с интенсивным движением.

Ранее ДТП с участием микроавтобуса унесло жизни шестерых человек в Костанайской области.