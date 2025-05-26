Три человека погибли в лобовом столкновении на трассе Самара – Шымкент
Выезд на встречку привел к гибели пассажиров.
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25 мая около 16:50 на 507-м километре автодороги "Самара – Шымкент", неподалёку от посёлка Алмазный, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry 60 выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся навстречу Toyota Camry 40.
В результате аварии:
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Погибли на месте: один пассажир из Camry 60 и две пассажирки из Camry 40.
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Водители обеих машин и ещё два пассажира Camry 40 были госпитализированы с различными травмами.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.
Департамент полиции напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно на трассах с интенсивным движением.
Ранее ДТП с участием микроавтобуса унесло жизни шестерых человек в Костанайской области.