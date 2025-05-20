Микроавтобус с иностранцами врезался в грузовик в Костанайской области: шесть погибших, пятеро в больнице
ДТП с участием микроавтобуса унесло жизни шестерых человек.
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Утром 20 мая на автодороге "Алматы – Екатеринбург", вблизи пограничного поста "Кайрак", произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, водитель микроавтобуса Ford Transit, перевозивший 10 иностранных граждан, столкнулся с грузовиком DAF. В результате аварии на месте погибли шесть человек, еще пятеро с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу.
Пресс-служба полиции сообщила, что по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК — "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены необходимые экспертизы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются", — сообщили в полиции.
Правоохранительные органы подчеркивают, что безопасность на дорогах требует максимальной концентрации и ответственности со стороны водителей. Особенно в условиях междугородних перевозок и при управлении транспортом, перевозящим пассажиров.
Полиция напоминает:
- строго соблюдайте скоростной режим;
- не совершайте опасных маневров;
- не переутомляйтесь за рулем, особенно в длительных поездках.
Днем ранее водитель влетел в табун сайгаков по пути из столицы в Караганду.
Между тем в МВД сообщили, что в Казахстане сокращается число аварий на республиканских автодорогах.
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