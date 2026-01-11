Три человека погибли в результате схода лавин во Франции
Спасателям удалось обнаружить лыжников при помощи отслеживания их телефонов.
Сегодня, 11:31
84Фото: Pixabay.com
Три лыжника погибли во время схода лавин на горнолыжных курортах в Валь-д'Изер и Ареш-Бофор в юго-восточном департаменте Франции Савойя ,передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал BFMTV .
По его информации, лыжник погиб в Ареш-Бофоре во время катания за пределами лыжной трассы, еще один человек, находящийся с ним, получил серьезные травмы головы.
Вторая лавина сошла в Валь-д'Изер, где два человека оказались погребены под 2,5 метрами снега. Телеканал отметил, что спасателям удалось обнаружить лыжников при помощи отслеживания их телефонов. Оба туриста были найдены в критическом состоянии, спасти их не удалось.
