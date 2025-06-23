Три человека погибли в результате сильного шторма в Нью-Йорке
Двумя погибшими детьми оказались шестилетние девочки.
Сегодня, 13:12
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Сегодня, 13:12Сегодня, 13:12
97Фото: Global Look Press/John Nacion
В центральной части Нью-Йорка сильный шторм с проливными дождями унес жизни трёх человек, включая двух маленьких детей, сообщила 22 июня газета The New York Times, передает BAQ.KZ. По данным шерифа округа Онейдо, трагедия произошла из-за падения двух деревьев: жертвами стали шестилетние сестры и 50-летняя женщина.
Ливень вызвал серьёзные последствия - в округе Ченанго из-за внезапного наводнения более шести часов действовало чрезвычайное положение, а в Онейдо без электричества остались свыше 300 тысяч человек.Местные службы продолжают работать над устранением последствий непогоды и оказанием помощи пострадавшим.
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