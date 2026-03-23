В Алматы произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трёх человек. Авария случилась в ночь на 21 марта около 03:30 на проспекте аль-Фараби, на пересечении с улицей Мендикулова, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, водитель автомобиля Zeekr, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Mercedes-Benz. В результате удара водитель Mercedes и двое его пассажиров погибли на месте. Водитель Zeekr был госпитализирован.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Однако официальных подробных комментариев от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Тем временем трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей выражают возмущение и поднимают вопрос о безнаказанности агрессивного вождения. По их словам, подобные случаи на проспекте аль-Фараби происходят регулярно, однако зачастую водители, нарушающие правила и создающие опасные ситуации, отделываются лишь штрафами.

Особое внимание в обсуждениях уделяется так называемым «шашечникам» — водителям, которые на высокой скорости маневрируют между рядами, подвергая опасности других участников движения. По мнению горожан, именно такие действия нередко становятся причиной трагедий.

На фоне происшествия вновь поднимается дискуссия о допустимом скоростном режиме — 60 или 80 км/ч. Однако эксперты и пользователи сходятся во мнении, что проблема гораздо глубже и не сводится только к ограничениям скорости.

Примечательно, что в Алматы уже действует масштабная система видеонаблюдения: в городе установлено около 60 тысяч камер, из них более 9 тысяч — дорожные. Это примерно 25 камер на 1000 жителей. Для сравнения, в Сеуле этот показатель составляет около 24 камер, в Москве — около 19, в Сингапуре — около 18. Таким образом, уровень контроля в Алматы сопоставим с крупнейшими мегаполисами мира.

Несмотря на это, трагедии на дорогах продолжают происходить. Общественность всё чаще поднимает вопрос не только об усилении контроля, но и о неотвратимости и строгости наказания за грубые нарушения правил дорожного движения, повлекшие гибель людей.

Родственники погибших требуют справедливого расследования и суда. В обществе звучит главный вопрос: какое наказание понесёт водитель, по вине которого оборвались три жизни.