Ранним утром 2 ноября, около 05:45, на 615/706 километре автодороги Омск – Майкапчагай произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Avensis и грузового транспортного средства Howa, передает BAQ.KZ. В результате столкновения водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте.

По факту аварии начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящий момент следственные органы проводят комплекс мероприятий, включая назначение судебных экспертиз, результаты которых определят дальнейшее процессуальное решение.

В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иные детали расследования не разглашаются. Местные власти призывают участников дорожного движения соблюдать правила и быть предельно внимательными на трассах, особенно в утренние часы.