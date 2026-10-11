Три человека получили ножевые ранения при нападении в школе в Варшаве

В частной школе в Варшаве произошёл инцидент с применением ножа, в результате которого пострадали три человека. Подозреваемую задержали, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщил телеканалу TVP Info представитель варшавской полиции Яцек Вишневский, по предварительным данным, 21-летняя учащаяся напала с ножом на 17-летнюю девушку. Ещё две девушки в возрасте 17 и 24 лет также получили ранения.

По информации правоохранительных органов, жизни пострадавших ничего не угрожает. Предварительно установлено, что подозреваемая и потерпевшие не были знакомы. Мотивы нападения выясняются.

Этот случай стал уже третьим нападением с ножом в учебных заведениях Польши за неделю.

7 октября в техникуме города Остроленка пострадали девять человек, включая учащихся, преподавателей и двух прохожих. Подозреваемым оказался 19-летний студент, который после происшествия был госпитализирован.

На следующий день, 8 октября, в населённом пункте Лещидул-Новины 15-летний бывший ученик начальной школы напал на уборщицу. Женщина скончалась в реанимации. Также пострадали учитель и директор школы, которые пытались остановить нападавшего.