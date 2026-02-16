В селе Карабулак Ескельдинского района области Жетысу произошёл взрыв в магазине «Малика». В результате происшествия обрушилась часть здания - повреждены наружная стена и кровля, передает BAQ.KZ.

Сообщение о ЧП поступило 15 февраля в 18:45. На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадали три человека, их осмотрели медики и доставили в центральную районную больницу.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям области.

– 15 февраля в 18:45 в ДЧС области Жетысу поступило сообщение о том, что в селе Карабулак Ескельдинского района произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате произошло частичное обрушение наружной стены и кровли объекта. Пострадали три человека. В ликвидации последствий задействованы порядка 40 человек личного состава и 8 единиц техники. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

В ДЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.