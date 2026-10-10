Три человека пострадали в ДТП на перекрёстке в Костанае

В Костанае три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей.

Авария произошла на пересечении улиц Абая и Арыстанбекова.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Santa Fe, который в этот момент поворачивал налево.

В полиции сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.