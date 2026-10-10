Три человека пострадали в ДТП на перекрёстке в Костанае
Столкновение Chevrolet Cobalt и Hyundai Santa Fe произошло на пересечении улиц Абая и Арыстанбекова.
10 Октября 2026, 23:11
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10 Октября 2026, 23:1110 Октября 2026, 23:11
307Фото: Скриншот видео
В Костанае три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей.
Авария произошла на пересечении улиц Абая и Арыстанбекова.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Santa Fe, который в этот момент поворачивал налево.
В полиции сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
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