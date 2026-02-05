В Бостандыкском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, передает BAQ.KZ.

По данным полиции города Алматы, авария произошла 4 февраля около 19:20 часов. Водитель автомобиля Mercedes, следуя по улице в восточном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автобусом марки Yutong, который двигался по улице Исиналиева в западном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель Mercedes, а также двое его пассажиров. Всем пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники управления полиции Бостандыкского района.