Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Алматы
Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
Фото: stock.adobe.com
В Бостандыкском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, передает BAQ.KZ.
По данным полиции города Алматы, авария произошла 4 февраля около 19:20 часов. Водитель автомобиля Mercedes, следуя по улице в восточном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автобусом марки Yutong, который двигался по улице Исиналиева в западном направлении.
В результате ДТП пострадали водитель Mercedes, а также двое его пассажиров. Всем пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники управления полиции Бостандыкского района.
